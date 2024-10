Matteus Amaral fala sobre morar com Isabelle Nogueira em São Paulo: ‘Estamos muito felizes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 16:44 Para compartilhar:

O que o “BBB” uniu se fortalece fora da casa. Pelo menos é o que está acontecendo com o casal Matteus Amaral e Isabelle Nogueira, que se conheceu e se apaixonou na edição deste ano do reality global. Agora, os dois estão nos preparativos para mudar de endereço e compartilharem a vida.

Conforme a ex-sister contou em bate-papo para o site IstoÉ Gente, ela e o gaúcho decidiram morar juntos, cinco meses após o fim do programa, e a cidade escolhida para dividir a vida foi São Paulo.

“A gente está morando junto agora em São Paulo.. Até porque a distância… é muito longe. Eu no Amazonas, ele no Rio Grande do Sul. Então, a gente se concentrou em São Paulo”, disse ela, durante entrevista no último Rock in Rio.

Na última terça-feira, 1º, cunhã-poranga do Boi Garantido compartilhou, através de vídeo nos Stories do Instagram, os preparativos para a mudança. Nas imagens, o casal aparece cercado de caixas após organizarem os pertences no apartamento onde ela vivia, em Manaus. Isabelle revelou que Matteus viajou até a capital do Amazonas para ajudar a esvaziar o imóvel.

“Olha isso, a gente está aqui em um dia de grande organização, uma grande loucura. Organizando as nossas coisas para ir para São Paulo, olha a loucura que está. Está ralado, meu amor?”, perguntou ela, em tom descontraído. “Faz parte, né, de ter uma mulher diferenciada dessas”, respondeu ele.

Sobre a mudança de cidade, Matteus reforçou que a escolha por São Paulo foi uma forma de estarem mais juntos.

“Foi uma ideia conjunta para estarmos juntos e vivermos todas as oportunidades que estão chegando pra nós. É em São Paulo onde as coisas acontecem e surgem as oportunidades. Vimos em São Paulo o lugar para viver isso e amenizar os deslocamentos, ela sendo do Norte e eu do Sul.”, disse ele em bate-papo para o gshow, publicado nesta quarta-feira, 2.

“Somos companheiros um do outro e é muito importante a gente se ajudar e estarmos juntos para desenvolvermos os projetos. Estamos muito felizes”, completou ele.