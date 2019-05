Matteo Salvini recebe carta com projétil na Itália

ROMA, 21 MAI (ANSA) – O vice-premier e ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, foi alvo de um carta com um projétil calibre 9 milímetros, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (21).

O pacote foi interceptado pelo Centro de Classificação Postal de Roma e, depois, apreendido pela Polícia de Estado da Itália, disseram fontes do Ministério do Interior. A carta, porém, não continha nenhuma mensagem ou reivindicação. O envelope chamou a atenção dos funcionários do serviço postal justamente por não conter nenhum remetente. “Não me causam medo e eu não pararei por isso”, disse Salvini, expoente do partido nacionalista Liga Norte.

Defensor de projetos polêmicos, como proibição de desembarque de navios com imigrantes na Itália, Salvini é alvo de opositores e de críticas no exterior.

Nesta semana, ele tem feito campanha para as eleições parlamentares europeias de 26 de maio. “Mais que em uma política muitas vezes hipócrita, confio na solidariedade de milhões de italianos respeitáveis que votarão no domingo”, disse Salvini, respondendo sobre a ameaça da carta. (ANSA)