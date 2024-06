Matteo Bocelli fará pré-venda de ingressos para shows no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 16:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 JUN (ANSA) – O cantor italiano Matteo Bocelli anunciou nesta quinta-feira (6) as datas para a venda de ingressos para os shows da turnê “A Night With Matteo: The Americas”, com uma passagem pelo Brasil.

O filho do tenor italiano Matteo Bocelli, que recentemente cantou com o pai no Brasil, terá datas só suas no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, em 8 de outubro; e na Sala São Paulo, em São Paulo, no dia 9 de outubro.

Uma pré-venda de ingressos será aberta na segunda-feira (10), às 10h (horário de Brasília). É possível se inscrever para a pré-venda através de um link disponibilizado no perfil do Instagram do cantor, @matteobocelli.

A venda geral será aberta na próxima sexta-feira (14).

Atualmente em turnê pela Europa, o artista ainda passará por México, EUA e Chile. (ANSA).