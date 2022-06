Matteo Berrettini pega Covid e abandona Wimbledon

ROMA, 28 JUN (ANSA) – Finalista da última edição do Grand Slam de Wimbledon, o tenista italiano Matteo Berrettini foi diagnosticado nesta terça-feira (28) com Covid-19 e se retirou do torneio.

A notícia chega no dia em que o azzurro faria sua estreia na competição, contra o chileno Cristian Garín. “Estou com o coração partido por anunciar que devo me retirar de Wimbledon por causa do resultado positivo do teste de Covid-19”, escreveu Berrettini em seu perfil no Instagram.





“Tive sintomas gripais e fiquei em isolamento nos últimos dias.

Ainda que os sintomas não sejam graves, decidi que era importante fazer outro teste nesta manhã para proteger a saúde e a segurança de meus adversários e de todos os outros envolvidos no torneio”, acrescentou.

O italiano ainda disse estar “extremamente desapontado”. “O sonho acabou neste ano, mas voltarei mais forte”, prometeu.

Atual número 11 do mundo, Berrettini foi vice-campeão em Wimbledon em 2021, quando perdeu na final para o sérvio Novak Djokovic. Ele vinha de dois títulos na atual temporada de grama, nos ATPs de Stuttgart e Queen’s. (ANSA).