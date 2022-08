Mattel processa empresa de snacks com imagem de Nicki Minaj e referência à Barbie

Da Redação 17/08/2022 - 19:04 Compartilhe

A Mattel está processando a empresa Rap Snacks por usar o nome Barbie em um lanche com o rosto da Nicki Minaj sem autorização da fabricante das bonecas.

Segundo informações obtidas pelo TMZ e divulgadas nesta quarta-feira (17), a companhia alega que não foi abordada pela empresa de lanches antes de lançar o produto. Além disso, ela tentou entrar em contato para chegar a um acordo, mas a Rap Snacks se recusou a cessar o uso da marca “Barbie”.

Na embalagem, cor de rosa e com a mesma tipografia usada nos produtos da Barbie, é possível ver o nome “Barbie-que [sabor barbecue]”, além de uma foto da cantora, vestindo rosa e com um colar que lembra o logotipo da personagem da Mattel. Contudo, a artista não é alvo do processo.

Nicki tem o costume chamar-se de “Barbie” em suas canções e seus fãs são conhecidos como “Barbz”. Rap Snacks é responsável por lanches com o rosto de outros artistas, como Snoop Dogg, Migos e Lil Baby.