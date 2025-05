Mattel diz que vai reduzir produção na China e retira guidance para 2025; ação cai

A Mattel está transferindo boa parte de sua produção para fora da China, acelerando um esforço de anos para limitar a exposição ao país. Atualmente, cerca de 20% das importações da empresa nos EUA vêm de Pequim.

A empresa planeja reduzir esse número para menos de 15% até o final do próximo ano e para menos de 10% até o final de 2027, afirmou o CEO da Mattel, Ynon Kreiz. Além disso, o fabricante da boneca Barbie planeja transferir a produção de cerca de 500 itens para fora da China este ano, um aumento em relação ao ano passado, quando transferiu a produção de cerca de 280 itens.

A Mattel também retirou seu guidance para 2025, citando a volatilidade macroeconômica em torno da guerra comercial de Donald Trump, que tornou muito difícil prever os hábitos de consumo dos consumidores.

A divulgação foi feita no momento em que a fabricante de brinquedos registrou vendas mais altas no primeiro trimestre, embora seu prejuízo líquido tenha aumentado.

A empresa apresentou um prejuízo de US$ 40,3 milhões, ou US$ 0,12 por ação, em comparação com um prejuízo de US$ 28,3 milhões, ou US$ 0,08 por ação, um ano antes.

A receita aumentou 2,1% para US$ 826,6 milhões, superando as projeções dos analistas de US$ 786 milhões. As despesas de vendas e administrativas aumentaram para US$ 390,9 milhões, ante US$ 352,9 milhões no ano anterior.

Às 18h35 (de Brasília) as ações da Mattel caíam 1,85% no after hours de Nova York.