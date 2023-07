Mattarella visita Patagônia antes de seguir para Paraguai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 6 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, visita nesta quinta-feira (6) Punta Arenas, na Patagônia, no âmbito de sua passagem oficial pelo Chile.

Em seu primeiro compromisso, o líder italiano visitou o Forte Bulnes, onde foi ilustrado o primeiro povoamento e o ponto de confluência entre os dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico.

Na sequência, Mattarella visitará o Museu Salesiano Maggiorino Borgatello, o Círculo Italiano e o Mausoléu da Irmandade Italiana.

À noite, viajará ao Paraguai para realizar a segunda parte de sua visita oficial à América do Sul, a primeira de um chefe de Estado italiano ao território paraguaio.

Na sexta-feira (7), depois de depositar uma coroa de flores no Pantheon Nacional dos Heróis de Assunção, o líder italiano se encontrará com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, no Palácio Presidencial. Ao término da reunião, haverá um café da manhã oferecido em homenagem a Mattarella.

Na sequência, ele visitará o Colégio italiano de Assunção, acompanhado de um representante da Sociendade Dante Alighieri, e se reunirá com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, e , posteriormente, com os líderes do Senado e da Câmara dos Deputados no Palácio Legislativo.

Logo depois, Mattarella conhecerá o Centro Cultural “El Cabildo” e o Museu do Barro. Já no sábado (8), antes de retornar a Roma, visitará a Usina Hidrelétrica de Itaipu, na Ciudad del Este, acompanhado por Benítez. (ANSA).

