Mattarella visita igreja destruída por incêndio em Palermo

PALERMO, 28 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou nesta sexta-feira (28) algumas áreas, incluindo a Igreja de Santa Maria del Gesù, destruídas por um incêndio que afetou Palermo, no sul do país, nos últimos dias.

O líder italiano foi acompanhado do prefeito da capital siciliana, Roberto Lagalla, da prefeita Maria Teresa Cucinotta e do governador da Sicília, Renato Schifani.

“É uma ferida aberta e há muito que recuperar”, declarou Mattarella ao visitar a igreja de Santa Maria di Gesù em Palermo, uma das estruturas mais afetadas pelas chamas que devastaram a Sicília.

Segundo as autoridades, ainda há alguns focos de incêndios, mas a situação em Palermo está quase de volta ao normal. Ontem à noite, bombeiros extinguirem chamas em dois locais de vegetação, um na via Scaglione e outro em Trabia, no bairro de Cancuccia.

(ANSA).

