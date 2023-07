Mattarella se reúne com presidente eleito do Paraguai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 19:01 Compartilhe

ASSUNÇÃO, 7 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, se reuniu nesta sexta-feira (7) em Assunção, no Paraguai, com Santiago Peña, que venceu as eleições presidenciais e tomará posse em agosto.

O futuro ocupante do Palácio de López confirmou sua disposição de fortalecer a cooperação com Roma, reiterando que o Paraguai é uma democracia sólida e com uma economia em crescimento, além de poder representar um eixo para a entrada da Itália na América do Sul.

O presidente eleito também mencionou que pretende viajar em um futuro próximo para o país europeu. (ANSA).

