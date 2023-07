Mattarella recorda tragédia e apela por respeito ao ambiente

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/07/2023 - 8:42 Compartilhe

ROMA, 28 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, fez um novo alerta nesta sexta-feira (28) sobre a necessidade de respeitar o meio ambiente e a natureza ao lembrar uma tragédia que deixou nove mortos no sul do país há 40 anos.

Em mensagem enviada ao prefeito do município de Tempio Pausania, Giovanni Antonio Giuseppe Addis, o líder italiano reforçou que “acontecimentos trágicos como os ocorridos na colina de Curragghja devem levar todos a refletir” sobre o tema.

Para ele, um recurso precioso e riqueza da Sardenha e de todo o país deve “ser rigorosamente protegido por meio de um compromisso constante de cuidado com o território e ações de prevenção direcionadas”.

“Há exatos 40 anos, um incêndio de violência e proporções inusitadas provocou o massacre de Curragghja, causando a morte de nove pessoas e ferindo outras 15”, lembra o chefe de Estado.

De acordo com Mattarella, “o evento marcou profundamente a história da cidade de Tempio Pausania e da ilha, trazendo luto e dor para as famílias daqueles que ‘caíram’ na tentativa extrema de impedir que o fogo chegasse ao centro habitado”.

O presidente recordou que trabalhadores do Corpo Florestal do Estado e voluntários sacrificaram suas vidas para defender o bem comum: um exemplo heróico de altruísmo para as novas gerações.

“À população de Tempio Pausania, às famílias das vítimas, a todos os participantes na comemoração, envio uma comovida saudação em memória daquele acontecimento”, conclui.

Em 28 de julho de 1983, um incêndio de grandes proporções atingiu a colina de Curragghja e provocou a morte de nove pessoas. Todos os anos a data é lembrada sobretudo para homenagear as vítimas das chamas. (ANSA).

