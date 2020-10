Mattarella pede união para pandemia não causar mais desigualdade

ROMA, 24 OUT (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, fez um alerta neste sábado (24) para a necessidade de “políticas comuns” para evitar que a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) aumente as desigualdades no país.

“Um risco que não podemos correr é que as desigualdades entre os territórios existentes em nosso país se somam às decorrentes dos efeitos da pandemia”, lembrou ele em mensagem enviada ao presidente da Confederação Nacional do Artesanato e da Pequena e Média Empresa, Daniele Vaccarino.

Segundo Mattarella, a “responsabilidade comum na defesa do bem primordial da vida, contendo o contágio e enfrentando as suas consequências, sanitárias, sociais, econômicas, faz compreender ainda melhor a importância da colaboração leal e eficaz entre as instituições da República”.

“Temos confiança na nossa capacidade de enfrentar este momento crucial com escolhas e comportamentos que nos permitem almejar a retomada do crescimento, conter contágios e evitar custos ainda mais elevados para toda a sociedade e para cada um de nós”, disse.

O presidente italiano ainda ressaltou que este “período de extraordinária dificuldade” deve ter o apoio do poder público para “uma estratégia que, ao mesmo tempo, enfrente a pandemia e as consequentes dificuldades, além de reduzir as desigualdades cada vez mais inaceitáveis”.

“Um esforço extraordinário em termos de investimentos e formação deve nortear as transformações necessárias, ajudando as empresas a redesenhar cadeias produtivas e métodos e pessoas para adquirirem competências, capital social essencial para construir o futuro”, acrescentou.

Por fim, Mattarella lembrou que a “União Europeia, que mostrou saber enfrentar a delicadeza da situação, disponibilizou instrumentos que permitem mobilizar enormes recursos” e isso “é uma oportunidade que deve ser aproveitada para modernizar o país”. (ANSA)

