Mattarella inicia 1ªvisita de um presidente italiano ao Paraguai

ROMA, 7 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, chegou na noite da última quinta-feira (6) ao Paraguai para realizar até o próximo sábado (8) uma visita oficial, a primeira de um chefe de Estado italiano ao país sul-americano.

Acompanhado de sua filha Laura, o líder italiano foi recebido no aeroporto Silvio Pettirossi pelo ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Julio César Arriola. Na sequência, deslocou-se para a embaixada italiana para um jantar oferecido pelo embaixador Marcello Fondi.

A agenda oficial de Mattarella inclui ainda encontros com o presidente cessante do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e com o eleito, Santiago Peña, que assumirá o cargo em 15 de agosto.

Além disso, ele deve participar de um almoço oferecido pela primeira-dama Silvana López Moreira na residência presidencial.

Já no sábado, Mattarella também se reunirá com a comunidade italiana no Paraguai e deve fazer uma visita à usina hidrelétrica da Itaipu Binacional, na Ciudade del Este, acompanhado por Benítez.

A visita ao Paraguai ocorre após o presidente italiano passar pelo Chile, onde reforçou os laços com o país e fez duras críticas contra o autoritarismo. (ANSA).

