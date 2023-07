++ Mattarella envia condolências por mortes em Milão ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 7 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, prestou nesta sexta-feira (7) suas condolências pela morte de seis pessoas no incêndio que atingiu uma casa de repouso em Milão.

Em mensagem ao prefeito de Milão, Giuseppe Sala, o líder italiano lamentou a tragédia e expressou seus “pêsames pelas vítimas do gravíssimo incêndio que atingiu a “Casa dei coniugi” e a cidade”.

Mattarella, que está em visita oficial ao Paraguai, também expressou sua proximidade com os 81 moradores que precisaram de atendimento hospitalar por inalação de fumaça, acrescentando que espera que as circunstâncias do ocorrido sejam esclarecidas.

(ANSA).

