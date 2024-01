Mattarella elogia bandeira da Itália em seu 227º aniversário

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 JAN (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, expressou o orgulho do país por sua bandeira tricolor – verde, branca e vermelha – no seu 227º aniversário, celebrado neste domingo (7).

A bandeira foi adotada pela primeira vez por um estado soberano italiano, a República Cispadana, em Reggio Emilia, em 1797, antes da unificação italiana em 1861.

“Hoje comemora-se o 227º aniversário do nascimento, por vontade do Parlamento da República Cispadana em Reggio Emilia, da primeira ‘tricolor’ vermelho, branco e verde”, declarou ele.

O presidente italiano destacou ainda que a bandeira, enraizada nas etapas da história do país, “chegou até hoje como um símbolo da pátria”. “Temos orgulho do tricolor, que a Constituição dá como emblema do país, seu patrimônio histórico e cultural”.

Segundo Mattarella, “os nossos concidadãos identificam-se com isso e isso estimula o nosso compromisso de tornar reais os valores da Constituição”. “Viva o Tricolor, viva a República”.

No dia da bandeira, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também celebrou a data. “No ‘Dia da Bandeira Nacional’ celebramos o nosso Tricolor, que nos acompanha há 227 anos.

Prestamos orgulhosamente homenagem ao seu mais alto valor, porque honrar a bandeira italiana significa também preservar e salvaguardar a nossa história e as nossas raízes. Viva a bandeira italiana, viva a Itália”, escreveu ela nas redes sociais. (ANSA).

