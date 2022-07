Mattarella e Draghi vão a funeral de fundador do ‘Repubblica’

ROMA, 15 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, e o premiê Mario Draghi participaram nesta sexta-feira (15) do funeral de Eugenio Scalfari, fundador do jornal “La Repubblica” e um dos grandes nomes do jornalismo italiano, em Roma.

A cerimônia fúnebre foi realizada na Sala da Protomoteca, no Campidoglio, centro da capital italiana, e contou também com a presença do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Entre os familiares no velório foi possível ver as duas filhas de Scalfari, Enrica e Donata, e o neto do jornalista, Simone, além do diretor do “La Repubblica”, Maurizio Molinari.

Em frente ao caixão foi colocada uma grande foto do jornalista na qual ele está passeando pelo campo com seu cachorro. Ao lado, está a reprodução das primeiras páginas das edições iniciais do jornal “La Repubblica” e da revista “L’Espresso” – que é focada em reportagens investigativas.

Natural de Civitavecchia, na província de Roma, Scalfari ficou à frente dos jornais romanos durante um longo período de sua carreira, até se dedicar sobretudo à escrita, tendo publicado uma autobiografia em 2014 para celebrar seu 90º aniversário.

O jornalista faleceu na última quinta-feira (14) e recebeu diversas homenagens de personalidades italianas, incluindo Draghi, Mattarella e o papa Francisco. (ANSA)