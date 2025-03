Mattarella diz que violência no Oriente Médio é ‘inaceitável’

ROMA, 30 MAR (ANSA) – Em uma mensagem dedicada ao fim do Ramadã, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou neste domingo (30) que a violência no Oriente Médio é “inaceitável”.

Na Faixa de Gaza, que vem sendo alvo novamente de bombardeios israelenses, o Ministério da Saúde do enclave palestino, controlado pelo Hamas, afirmou que mais de 800 pessoas já morreram desde que as Forças de Defesa de Israel (IDF) retomaram os ataques em grande escala, em 18 de março.

“É doloroso notar que também neste ano a meditação própria do mês do Ramadã foi perturbada por uma violência inaceitável e por tensões contínuas, especialmente no Oriente Médio”, escreveu o mandatário italiano.

“Aos sentimentos de solidariedade para com os civis inocentes que estão sofrendo os efeitos dramáticos das crises atuais, acrescento a esperança de que a mensagem de paz e fraternidade expressa pelas religiões seja ouvida”, complementou.

A Agência de Defesa Civil Palestina, administrada pelo movimento islâmico, revelou que um ataque aéreo israelense contra uma casa e uma barraca que abrigavam pessoas deslocadas em Khan Yunis, no sul de Gaza, matou pelo menos oito pessoas, incluindo cinco crianças. (ANSA).