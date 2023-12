Mattarella diz que terrorismo ‘ofende valores da humanidade’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 17 DEZ (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou neste domingo (17) que o terrorismo “ofende os valores da humanidade”.

O comentário do chefe de Estado foi feito por ocasião do 50º aniversário do ataque ao aeroporto de Fiumicino, nas proximidades de Roma.

“O terrorismo ofende os valores da humanidade, a começar pelo direito à vida. Ele também mina a segurança individual e coletiva, viola os direitos humanos, ameaça a paz e a segurança”, disse o mandatário.

“É necessário dar respostas construtivas ao sofrimento daqueles que acreditam não ter saída para a sua condição, tomando as medidas necessárias para combater as organizações que atuam com o objetivo de subjugar as populações com o terror, exercendo formas de coerção sobre os poderes públicos e desestabilizando as estruturas fundamentais dos Estados”, acrescentou.

O ataque recordado por Mattarella aconteceu em 1973, há exatamente 50 anos, quando cinco terroristas mataram 32 pessoas, incluindo seis italianos.

O grupo acionou explosivos e disparou rajadas de metralhadora dentro de um Boeing 707 da Pan Am com destino a Teerã, via Beirute, parado com 56 passageiros a bordo.

Na sequência, os criminosos invadiram uma aeronave da Luthansa pronta para decolar, onde fizeram novas vítimas, como o jovem Antonio Zara, que foi morto ao tentar evitar a fuga dos terroristas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias