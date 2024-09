Mattarella diz que meio ambiente foi tratado inadequadamente

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/09/2024 - 11:42 Para compartilhar:

BONN, 28 SET (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou neste sábado (28) que a proteção do meio ambiente e a questão das mudanças climáticas foram tratadas inadequadamente por muito tempo.

O mandatário participou de um seminário da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as mudanças climáticas em Bonn, na Alemanha.

“Durante muito tempo enfrentamos de forma inadequada a questão da proteção ambiental e das mudanças climáticas, contrapondo artificialmente as razões para gerir o que existe com as do futuro dos nossos filhos e netos”, disse Mattarella no evento.

“Isso é inadequado. Nós pensávamos que poderíamos enfrentar isso sem uma ordem específica, com os olhos voltados para as descobertas do passado, com recursos comuns e ferramentas obsoletas”, acrescentou.

O chefe de Estado também destacou a “urgência de uma transição energética que deve ser concreta, pragmática, sustentável e eficaz”.

Em seu discurso, Mattarella observou que o clima “é um desafio para a inovação em que o futuro está em jogo”, independentemente do fato de que o impacto da União Europeia na estabilidade ecológica global é menos relevante do que o de outros gigantes industriais que contribuem de forma decisiva para poluir o planeta.

“A intensificação da frequência de desastres naturais está sob os olhos de todos e afeta todos os aspectos de nossas vidas, devastando territórios inteiros, semeando vítimas”, concluiu.

(ANSA).