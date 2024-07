Mattarella diz que Edifício Itália fortalece vínculo com Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 17 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou nesta quarta-feira (17) que o Edifício Itália, segundo prédio mais alto de São Paulo, com 165 metros, é um testemunho do “forte vínculo” que o Brasil manteve com o país europeu ao longo de 150 anos.

O mandatário ainda destacou que está “feliz” em ser o primeiro chefe de Estado italiano em 24 anos a visitar a nação sul-americana.

“É uma oportunidade importante para poder expressar o meu apreço pelo que tem sido feito pelos nossos concidadãos e pelos seus descendentes. Este edifício é uma mensagem e um testemunho do forte vínculo com a Itália que tem sido mantido ao longo destes 150 anos”, comentou.

Mattarella afirmou que ficou “sinceramente admirado” com a organização do Museu da Imigração, além de garantir que o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou o crescimento da colaboração entre Itália e Brasil.

“Os acordos assinados foram significativos e dizem respeito ao cotidiano dos cidadãos. É mais um vínculo forte que se estabelece com acordos que se somam aos já existentes”, concluiu. (ANSA).