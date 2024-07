Mattarella defende aprovação ‘rápida’ de acordo Mercosul-UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 15 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, disse nesta segunda-feira (15), em pronunciamento conjunto com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que “é fundamental aprovar rapidamente” o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

Falando do “significado histórico do acordo” entre os blocos, Mattarella destacou que o tratado diz respeito a “duas grandes realidades de colaboração e de paz, o Mercosul e a UE, em benefício do mundo”. “O tecido de colaboração entre as integrações continentais é um elemento que garante a paz no mundo”, concluiu. (ANSA).