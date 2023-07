Mattarella critica Rússia por decisão sobre acordo de grãos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 24 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, se reuniu nesta segunda-feira (24), no Palácio do Quirinal, em Roma, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e criticou a “decisão infeliz” da Rússia de romper o acordo para exportação de grãos da Ucrânia através do Mar Negro.

“Li sobre seu apelo à Rússia para que desista da infeliz decisão de não mais implementar o acordo sobre o grãos. Uma decisão gravíssima com consequências para vários países onde muitas pessoas teriam dificuldade em se alimentar. Seu apelo é particularmente importante. Seu apelo é fundamental”, afirmou Mattarella à margem da cúpula das Nações Unidas (ONU) sobre sistemas alimentares em Roma.

O presidente italiano também agradeceu o diplomata português “por sua presença em Roma para esta cúpula de segurança alimentar particularmente importante no momento” e deu-lhe as “boas-vindas ao Quirinal”.

A crítica de Mattarella é feita no dia em que a Rússia atacou com drones iranianos infraestruturas de armazenamento de grãos nos portos fluviais de Reni e Izmail no Danúbio, na fronteira entre a região de Odessa e a Romênia, ferindo quatro pessoas.

A informação foi dada pelo chefe da administração regional, Oleh Kiper, em publicação no Telegram, citado pela BBC. O local do ataque é a rota terrestre para a exportação de grãos ucranianos crucial após a retirada da Rússia do acordo de exportação segura do Mar Negro.

No Twitter, o presidente romeno, Klaus Yohannis, condenou o ataque “muito próximo” a seu país, que “ainda afeta o trânsito de grãos ucranianos e a segurança alimentar global”.

Após a ofensiva, o Ministério da Defesa em Bucareste disse que “no momento não há possibilidade de ameaças militares diretas ao território nacional ou às águas territoriais da Romênia”. No entanto, a pasta, citada pela agência romena Agerpres, anunciou que, juntamente com os aliados, vai continuar a “consolidar a defesa comum em todo o flanco oriental e a desencorajar qualquer agressão ao território da Otan”.

Além disso, as forças armadas romenas “mantêm-se firmes na aplicação de todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a liberdade de navegação na área de responsabilidade da Romênia no Mar Negro”.

Segundo a mídia romena, este é o ataque mais próximo ao território romeno desde o início da invasão russa da Ucrânia.

O acordo para exportação de grãos da Ucrânia, um dos maiores produtores mundiais de cereais, era considerado crucial para manter a estabilidade dos preços globais de alimentos.

Ao todo, dois milhões de toneladas de grãos foram exportados por via fluvial da Ucrânia no ano passado, em comparação com 600 mil no ano anterior. Mas as rotas terrestres e fluviais só conseguiram compensar parcialmente as exportações para o Mar Negro e também são mais caras do ponto de vista logístico.

Em 2022, inclusive, o bloqueio das rotas de exportação no Mar Negro pela Rússia provocou uma disparada nos preços dos grãos e aumentou a insegurança alimentar no planeta. (ANSA).

