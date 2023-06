Mattarella alerta sobre consequências das mudanças climáticas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 27 JUN (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, alertou nesta terça-feira (27) que as consequências da crise climática estão à vista e estão se tornando cada vez mais frequentes e difundidas.

“As consequências das alterações climáticas para a vida das populações, cada vez mais frequentes e difundidas, sobretudo nas zonas mais frágeis do mundo, estão à vista de todos”, declarou o líder italiano no seu discurso por ocasião do 16º Simpósio Cotec Europa no Teatro Massimo em Palermo.

Mattarella explicou que “isto aplica-se às ilhas em risco de submersão no Pacífico e à desertificação que se verifica em muitas áreas”., ao se dirigir ao rei da Espanha Filipe VI e ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, entre outros presentes.

“A República Italiana é chamada a desempenhar o seu papel nas nomeações multilaterais dos próximos meses”, acrescentou ele, ressaltando que a presidência do G7 no próximo ano dará à Itália “a oportunidade de orientar a agenda para a coordenação com os países parceiros em uma perspectiva de longo prazo”.

De acordo com o chefe de Estado, “segurança alimentar, clima, energia e investimento em infraestrutura sustentável serão áreas de foco, com destaque para o continente africano”, principalmente porque “a prosperidade de todo o planeta está em jogo”.

“A necessidade de fornecer soluções confiáveis e duradouras se soma à necessidade de remediar as desigualdades que aumentam as situações de desespero e abandono em muitas partes do mundo”, continuou.

Durante seu discurso, Mattarella também disse que a recente pandemia de Covid-19 e as renovadas tensões internacionais, “começando com a guerra desencadeada pela Rússia contra a independência da Ucrânia”, causaram uma desaceleração econômica “com uma contração da capacidade de gasto em todos os países, especialmente naqueles com renda mais baixa. Porém, não podemos nos pautar apenas por emergências”.

“O compromisso de alcançar os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas apela a uma ação alargada, capaz de envolver o maior número possível de atores numa transição para uma nova ordem, para um crescimento sustentável e que diz respeito também aos países emergentes e em desenvolvimento países”, enfatizou.

Por fim, Mattarella afirmou que, “na verdade, parece totalmente incongruente que esses países aceitem pagar o custo ambiental e social que recaiu sobre os países menos industrializados em seu caminho de crescimento, em vez de se juntar ao grupo líder que impulsiona a mudança e evita esses custos ambientais e sociais”.

