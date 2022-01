Mattarella agradece cidadãos por apoio após reeleição

ROMA, 31 JAN (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, reeleito no último sábado, se manifestou nesta segunda-feira (31) para agradecer aos cidadãos pelo apoio manifestado.

“O presidente Mattarella agradece às cidadãs e aos cidadãos que, por meio de telefonemas, cartas, e-mails e mensagens nas redes sociais – lhe desejaram felicitações, afetos, sugestões e críticas. Constituem uma preciosa solicitação de empenho à serviço da República”, escreveu o Palácio do Quirinale nas redes sociais.

O atual mandatário, que tomará posse no próximo dia 3 de fevereiro, tinha dado várias indicações de que não queria reassumir o cargo e tinha até iniciado sua mudança para um apartamento em Roma.

No entanto, após uma semana de votações no Parlamento sem um vencedor, os partidos da coalizão que formam o governo de Mario Draghi (que vão da extrema-direita a centro-esquerda) concordaram em reeleger Mattarella – que acabou aceitando uma nova indicação.

No escrutínio, o mandatário obteve 759 de 1009 votos disponíveis, superando sua eleição em 2015 (665) e tendo a segunda maior votação da história da República, ficando atrás apenas de Sandro Pertini, que obteve 832 votos em 1978.

Além disso, pouco antes do início do pleito, uma pesquisa de opinião popular mostrou que 60% dos italianos achavam que Mattarella deveria continuar no cargo. (ANSA).

