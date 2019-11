Matrículas abertas em Nilópolis e Belford Roxo

Rio – Pela primeira vez, a pré-matrícula para a rede de ensino de Nilópolis será online. A medida já está valendo e contempla os novos candidatos ao Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo é facilitar o acesso dos estudantes. Outro município que está com a pré-matrícula aberta para o próximo ano letivo é Belford Roxo. O cadastro deve ser realizado na unidade escolar mais próxima da residência do interessado.

Para facilitar a vida dos pais e responsáveis de alunos, O DIA listou os documentos necessários para realizar a matrícula (veja no quadro ao lado). Em Nilópolis, os novos alunos têm até o próximo dia 29. Para a Educação Infantil, os pais deverão comparecer à unidade escolar pretendida. Já para o Ensino Fundamental e EJA, a pré-matrícula ocorrerá através do site www.matriculafacilnilopolis.com.br.

Renovação e transferência

Pais que buscam a renovação de matrícula para seus filhos devem ficar atentos. Ainda segundo a pasta, a indicação é que os interessados compareçam à unidade que o aluno estuda, até dezembro. Caso a unidade não tenha o seguimento escolar pretendido, a matrícula será garantida por remanejamento. Nesse caso, a documentação do estudante deverá ser apresentada na nova instituição entre 1º e 17 de dezembro. Alunos que desejam transferência devem seguir os mesmos passos da inscrição e renovação.

Prazos em Belford Roxo

Em Belford Roxo, o cadastro será feito em qualquer unidade escolar mais próxima da residência do interessado. Pais de crianças entre 1 e 5 anos (creches e pré-escolar) têm até o próximo dia 22. Para as vagas do 1º ao 9º ano, a inscrição vai até o dia 29 deste mês. Interessados na Educação Especial terão o prazo entre 18 e 29 de novembro. Já os que pretendem uma vaga na EJA, as inscrições serão abertas no dia 23 de dezembro.

Os nomes contemplados serão anunciados após a inscrição. Alunos de escolas municipais terão suas matrículas renovadas automaticamente. “Estamos trabalhando para não deixar nenhuma criança fora da sala de aula. Nosso objetivo é que, em 2020, tenhamos mais de 45 mil alunos na rede”, disse a secretária-adjunta da Secretaria de Educação de Belford Roxo, Eneila Lucas.

Documentos

– Nilópolis

– Belford Roxo No ato da matrícula serão necessários: cópia da certidão de nascimento, ou de casamento, ou identidade do aluno; histórico escolar; cópias do comprovante de residência, RG e CPF do responsável; três fotos 3×4; cópia do comprovante do grupo sanguíneo.

No ato da inscrição e renovação (presencial e online), os interessados deverão fornecer dados como nome e CPF do candidato e do responsável legal, data de nascimento, cartão de vacinação, e-mail, telefone fixo ou móvel e comprovante de residência do município. No sistema online, alguns documentos deverão ser anexados. Basta seguir a indicação do site. Os candidatos deverão escolher até três opções de unidades escolares (ordem de preferência).