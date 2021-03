‘Matou em quatro dias’, diz mãe de influencer de 36 anos vítima de Covid-19

A influencer e produtora Danny Scatena, de 36 anos, morreu na noite deste domingo (7) com sintomas de Covid-19 em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Ao G1, a mãe de Danny, Edilene Scatena Rodrigues, de 53 anos, disse que os sintomas de Covid-19 começaram a se manifestar há uma semana. A influencer chegou a fazer um teste para detectar se estava contaminada pelo novo coronavírus, mas o resultado ainda não foi divulgado.

Na noite de domingo, Danny teve sintomas mais fortes, como febre, coriza e diarreia. Com a piora, ela retornou à unidade de saúde em que foi atendida e acabou morrendo após sofrer sete paradas cardíacas.

“Na verdade, até agora não saiu o resultado [do exame]. Ela foi enterrada como [se estivesse com] Covid-19. No atestado de óbito, colocaram insuficiência cardíaca, pressão alta e diabetes, que ele não sabia que tinha”, disse a mãe de Danny, que se identificava como gênero neutro, mas preferia que usassem pronome feminino a se referir a ela.

A mãe de Danny conta que não sabe onde a filha pode ter se contaminado e lamenta a velocidade com que a doença acabou tirando a vida da filha.

“Não sei onde ele pegou. Neste ano, fazia um mês que ela estava voltando ao trabalho. Essa doença matou meu filho em quatro dias”, disse Edilene.

