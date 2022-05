Matos destaca semana positiva após vice em Munique Atleta perdeu final nos detalhes para bicampeões de Roland Garros





Atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), Rafael Matos foi vice-campeão, neste domingo, no ATP 250 de Munique, na Alemanha, evento no saibro com premiação total de 534 mil euros.

O atleta da equipe catarinense e o espanhol David Vega foram superados na final pelos bicampeões de Roland Garros e tenistas da casa Andreas Mies e Kevin Krawietz por 4/6 6/4 10/7. Foi a quinta final na carreira de Matos que segue com três títulos de ATP, dois deles conquistados este ano em Marrakech, no Marrocos, com Vega, e Santiago, no Chile, com Felipe Meligeni. Pela campanha, irá subir quatro posições e será o 54º do mundo, seu melhor ranking.

“Mesmo com o resultado de hoje foi uma semana muito positiva. Jogamos muito bem todos os jogos em termos de nível. Hoje jogamos bem, fomos superiores no primeiro set e o game chave foi o 1 a 0 no segundo quando tivemos um 15/40 para quebrar , estávamos jogando melhor até aquele momento, não concretizamos a quebra, eles deram uma crescida, venceram três No-Ads seguidos. Foi decidido nos detalhes tanto no sets, quanto no super tie-break. Estou feliz com a semana e o nível que estamos jogando, entrosamento que estamos juntos e vamos seguir juntos”, disse o atleta que segue para o challenger de Aix-en-Provence, na França, com 100 pontos no ranking, depois disputa o challenger de Bordeaux, na França. Depois disputam o ATP 250 de Genebra, na Suíça, ou Lyon, na França, e o Grand Slam de Roland Garros, a partir do dia 22 de maio: “Estamos em uma sequência muito boa de jogos, vencendo bastante. É pegar essa confiança e seguir pois temos tudo para ser uma parceria boa essa que começamos há pouco tempo”.

