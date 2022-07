Matos derruba campeões do Rio Open e e vence, em Bastad, seu 5º ATP Tenista se aproximará do top 30 no ranking

Rafael Matos, número 38 do mundo e segundo melhor do país, e o espanhol David Vega conquistaram, neste domingo, o título do ATP 250 de Bastad, na Suécia, evento sobre o saibro com premiação de 534 mil euros.

Os dois derrubaram a dupla formada pelos italianos Fabio Fognini e Simone Bolleli, campeões do Rio Open este ano e do Australian Open de 2015, por 2 sets a 1 com parciais de 6/4 3/6 13/11 após 1h35min.

A dupla salvou um match-point no super tie-break quando tinham 10 a 9 contra. Eles fecharam o jogo na quarta oportunidade.

Este é o quinto título ATP na carreira para Matos, o quarto somente este ano. Ao lado de Vega ele soma três conquistas (Marrakech, no Marrocos, Mallorca, na Espanha, e agora Bastad). Em 2022 venceu em Santiago, no Chile, com Felipe Meligeni e em 2021 venceu em Córdoba, na Argentina, também com Felipe.

A conquista vai levar Matos ao 33º lugar no ranking ficando a pouco mais de 200 pontos do top 30 onde se encontra atualmente o número 1 do país, Bruno Soares (30º lugar).

A dupla com Vega vai subir mais duas posições e passar a ser a 16ª do ano. As oito melhores se garantem no ATP World Finals em Turim, na Itália. Os dois ainda têm quartas de final em Roland Garros e oitavas em Wimbledon.

O próximo desafio deles será no saibro de Gstaad, na Suíça. Eles são os cabeças de chave 1 e encaram o português Federico Cabral e o bósnio Tomislav Brkic.