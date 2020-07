Matondo, jogador do Schalke 04, é criticado por exibir camisa do Dortmund

Rabbi Matondo, atacante galês do Schalke 04, foi criticado pelos torcedores do clube alemão depois de exibir nas redes sociais a camisa do Borussia Dortmund, principal rival de sua equipe, durante um treino em Cardiff.

O goleador de 19 anos mostrou no Instagram, em uma publicação que ele apagou rapidamente, a camisa do inglês Jadon Sancho, seu ex-companheiro de equipe nas categorias de base do Manchester City.

“Eu disse rapidamente a Rabbi Matondo por telefone que achava que era uma ação claramente imprudente”, declarou nesta terça-feira (14) o diretor esportivo do Schalke, Jochen Schneider, à SID, uma agência afiliada da AFP.

“Dissemos a ele claramente que ele tinha que mostrar uma boa reação após seu mau comportamento, em campo e fora”, acrescentou, especificando que “ele tem apenas 19 anos”.

Apenas 30 quilômetros separam os dois clubes no rio Ruhr, grandes rivais históricos na Bundesliga.

“Aqui está a porta. Eu não me importo se é uma aposta ou se você gosta da cor amarela”, disse um dos torcedores do Schalke que criticou o jogador nas redes sociais.

Contratado ao Manchester City pelo Schalke em janeiro de 2019, Matondo marcou apenas dois gols em 20 jogos na Bundesliga este ano.

