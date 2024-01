Mato Grosso vendeu 17,58% da safra 2023/24 de milho, diz Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/01/2024 - 8:05 Para compartilhar:

A comercialização antecipada de milho 2023/24 de Mato Grosso atinge 17,58% da produção esperada, de acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Em relação a dezembro, o avanço é de 1,13 ponto porcentual. Em janeiro de 2023, a comercialização da safra 2022/23 atingia 23,06%.

Também houve recuo na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 46,59%. A região com comercialização mais avançada da safra atual é o oeste do Estado, com 22,95%; seguido do médio-norte, com 19,03%; norte, com 18,38%; centro-sul, com 18,16%; noroeste, com 15,87%; sudeste, com 15,77; e nordeste, com 14,56%.

O Imea também informou que a comercialização da safra 2022/23 atingiu 85,56% em janeiro, avanço mensal de 2,89 pontos porcentuais, mas recuo de 5,50 p.p. em relação a igual período da safra 2021/22. Em janeiro do ano passado, a comercialização do milho alcançava 91,06%.

As vendas também estão atrasadas em relação à média dos últimos cinco anos, de 96,36%. Por região do Estado, a comercialização da safra 2022/23 está assim: norte, com 87,31%; médio-norte, com 86,74%; nordeste, com 85,52%; noroeste, com 85,17%; sudeste, com 84,18%; norte, com 87,31%; e centro-sul, com 83,05%.

