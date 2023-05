Mato Grosso investirá R$1,6 bi em obras de duplicação da BR-163, diz governador

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 12:25 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Mato Grosso vai investir 1,6 bilhão de reais para duplicar trechos da rodovia federal BR-163, após acordo com a União que prevê que o Estado do Centro-Oeste assuma 100% do contrato de concessão da estrada junto à concessionária Rota do Oeste, disse o governador Mauro Mendes à Reuters nesta quinta-feira.

Em entrevista à Reuters pouco antes de assinar os termos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, Mendes afirmou que o objetivo do acordo é permitir que obras de duplicação sejam iniciadas daqui a “poucos dias” na importante rodovia do agronegócio.

(Por Roberto Samora)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias