Mato Grosso do Sul decreta emergência ambiental por 90 dias devido a queimadas

São Paulo, 14 – O governo de Mato Grosso do Sul decretou emergencial ambiental no Estado por causa das queimadas nos biomas Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. O decreto do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) é válido por 90 dias. A nota no site do governo diz que Mato Grosso do Sul receberá recursos federais para ampliar as estruturas de combate aos incêndios em seus 79 municípios.

“Com o reconhecimento federal, o decreto flexibiliza e agiliza ações imediatas como a contratação de brigadistas e o aluguel de aeronaves”, explicou o governador Reinaldo Azambuja. “A ação mais ostensiva será no Pantanal, que enfrenta a maior seca já vista nos últimos 50 anos e teve 12% de sua área consumida pelas chamas”, completou o governador.

Em todo o Estado, 1,4 milhão de hectares dos três biomas foram queimados neste ano, conforme estimativa do Ibama/Prevfogo.

Veja também