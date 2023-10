Mato Grosso: Do encanto das águas claras de Nobres à selva de Porto Jofre

O terceiro maior estado do país não é grande só em tamanho. Mato Grosso abriga uma diversidade de ecossistemas que vão desde a Floresta Amazônica até as vastas planícies do Pantanal. São mais de 900 mil quilômetros quadrados em contrastes como o agronegócio e a conservação ambiental, a modernidade das cidades com a beleza intocada das áreas rurais.

Cuiabá por exemplo, a capital do estado, pode até ser o coração econômico da região, mas é nos arredores da cidade que está a Chapada dos Guimarães, a cidade de Nobres e Porto Jofre, porta de entrada do Pantanal Mato Grossense.

Nobres

Nobres é um município localizado no Centro-Sul do estado do Mato Grosso, 122 km ao norte da capital Cuiabá. E a fama não engana. A principal atração de Nobres são suas águas cristalinas, alimentadas por nascentes de água doce. São rios com cores assim, saturadas. E com uma leve correnteza, o Rio Salobra, o Rio Triste e o Aquário Encantado permitem uma flutuação em toda sua extensão, com contrastes do verde da mata e da riqueza e quantidade de peixes que se observam no local.

Além dos rios transparentes, opções de nascentes, cachoeiras, grutas e balneários te dão um roteiro que se estende por, no mínimo, dois dias inteiros.

Embora Nobres esteja se tornando um destino crescente para viagens de natureza, é importante observar que a cidade ainda mantém uma infraestrutura menos desenvolvida. Isto significa que a experiência se prolonga para o charme rústico das pousadas e restaurantes. Aliás, uma das melhores comidas típicas mato-grossenses fica ali, no Restaurante Seriema. Com apenas uma mesa no centro de um salão bem simples e rodeado por árvores, a comida é feita na hora e precisa de reserva.

Para se hospedar, sem dúvida a melhor opção com relação custo-benefício é a Pousada Rota das Águas. Além da hospedagem aconchegante e do café da manhã, a pousada também organiza e organiza e agenda os passeios pela região e principais atrativos, com diárias a partir de 180 reais.

Porto Jofre

Ah o Pantanal. Um verdadeiro santuário de vida selvagem da América do Sul localizado bem ao centro do nosso continente, com uma área de aproximadamente 150,000 km 2 de muita natureza.

São cerca de 130 km ao sul de Cuiabá até Poconé e mais 147 quilômetros que separam a cidade até Porto Jofre, através da Transpantaneira, uma estrada de terra que corta o Pantanal em meio às áreas alagadas e toda a riqueza da fauna e da flora. Aliás, ali já começa a aventura. Ao longo da estrada é possível avistar jacarés, capivaras, veados, tamanduás, aves aquáticas, e até onças-pintadas, um paraíso para quem curte fotografia.

A ideia de roteiro ideal é ir explorando os entornos da estrada e parando em pontos de avistamento, e restaurantes e pousadas – até chegar efetivamente ao final dela, em Porto Jofre. Uma das paradas e hospedagens quase que obrigatórias, é a Pousada das Araras Eco Lodge, construída em perfeita harmonia com seu entorno e auto-sustentável, é um belo ponto para observação de aves, caminhar por trilhas em floresta primária e passarelas suspensas e explorar campos e florestas a cavalo , além de fazer safári diurnos e noturnos em veículos apropriados.

Seguindo a Transpantaneira mais adiante, fica a Santa Rosa – propriedade que está anexada a uma reserva particular de 10.000 hectares com 7 km de rio, baias e ninhais nas proximidades do Parque Estadual Encontro das Águas, área de proteção ambiental onde ocorre as maiores incidências de onças pintadas por quilômetro quadrado do mundo. Com uma infra estrutura grande de hospedagem e alimentação, oferece os safáris via água e o encontro com a rainha do Pantanal ali, é quase garantido. ()

