Matip vai ser operado da clavícula e desfalca Liverpool nas próximas seis semanas

Joe Matip, zagueiro do Liverpool, vai ser submetido a uma cirurgia na clavícula para corrigir uma fratura sofrida no jogo contra o Napoli, na última terça-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O jogador alemão, de 27 anos, se machucou nos momentos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, que garantiu o time inglês nas oitavas de final da competição, em segundo lugar no Grupo C, atrás do Paris Saint-Germain.

“Matip foi levado para o hospital após o jogo e a avaliação adicional considerou necessária a operação”, informou o clube por intermédio de um comunicado oficial. “As primeiras indicações sugerem que o zagueiro deverá ficar seis semanas fora de ação, embora isso dependa de como Matip vai responder ao seu tratamento e reabilitação”.

Matip pode desfalcar o Liverpool em pelo menos oito partidas, inclusive no clássico deste domingo contra o Manchester United, pela 16.ª rodada do Campeonato Inglês. O seu retorno está previsto para ser muito próximo ao primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, em fevereiro.

Sem Matip e Joe Gomez, que também está machucado, o técnico alemão Juergen Klopp só conta com Virgil van Dijk e Dejan Lovren como zagueiros de primeiro escalão para escalar a equipe.

O Liverpool lidera o Campeonato Inglês com 42 pontos, um apenas à frente do Manchester City. O Tottenham tem 36, enquanto que Chelsea e Arsenal somam 34 cada. Já foram disputadas 16 das 38 rodadas previstas.