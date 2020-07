Matic renova com Manchester United até 2023

O volante sérvio Nemanja Matic renovou o contrato com o Manchester United até 2023, anunciou o clube inglês nesta segunda-feira.

Contratado junto ao Chelsea em 2017 a pedido do técnico português José Mourinho, Matic, de 31 anos, disputou 114 jogos com a camisa do Manchester United e 48 partidas pela seleção da Sérvia.

Matic atua como principal homem de marcação e recuperação de bola no meio de campo do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer, ao lado do francês Paul Pogba e do português Bruno Fernandes, e é um dos responsáveis pela atual série de 16 jogos sem perder do Manchester United.

