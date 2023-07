Matías Rossi domina classificatório e faz a pole da Stock Car em Interlagos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 15:03 Compartilhe

Matías Rossi vai largar na ponta na quinta etapa da Stock Car em Interlagos. O piloto da Full Time foi o melhor no treino classificatório deste sábado, 9. Ele superou Felipe Baptista (KTF Sports), Gaetano Di Mauro (Full Time) e Ricardo Zonta (RCM) que completam as duas primeiras linhas de largada. Foi a primeira pole do argentino em quatro temporadas na modalidade.

O classificatório foi marcado pelo domínio de Rossi. Ele fez o melhor tempo nas três etapas (Q1, Q2 e Q3). Além disso, pilotos jovens conseguiram mostrar a força da nova geração da Stock Car, com bons tempos e garantindo posições na frente para a largada. Já os líderes decepcionaram e ficarão no meio do pelotão no domingo.

“É um trabalho espetacular da equipe Full Time. Viemos muito competitivos. Fazer a pole aqui é algo especial, como tive a oportunidade de vencer a corrida ano passado”, falou Rossi após o classificatório.

É a quarta pole estrangeira na Stock Car em 44 anos. Antes de Rossi, dois argentinos tiveram o feito. Juan Manuel Silva, o Pato Silva, em parceria com Cacá Bueno, na Corrida de Duplas de 2014, e Néstor Girolami, em parceria com Ricardo Maurício na Corrida de Duplas de 2016.

O sírio Raad Massouh foi o primeiro estrangeiro a fazer uma pole na modalidade. Ele largou na ponta em Brasília no ano de 1984, quando a modalidade tinha cinco anos.

O grupo 1 teve a ausência de Felipe Fraga (Blau Motorsport), que disputa a IMSA no Canadá, e fez a última pole, em Cascavel (PR). Gaetano Di Mauro (Hot Car) foi um dos destaques, fazendo o melhor tempo do grupo 1.

Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Thiago Camilo (Ipiranga Racing), líder e vice, respectivamente, não passaram para o Q2. Companheiro de Camilo e terceiro na classificação, César Ramos também não conseguiu avançar.

“Não conseguimos colocar o desempenho. Houve algo estranho com os carros da equipe, o melhor nosso foi 12º. O peso influenciou, mas ainda não sabemos o que aconteceu. Vamos estudar para fazer um trabalho amanhã”, avaliou Casagrande.

Os melhores desempenhos vieram no grupo 2, e com soberania da Full Time. O argentino Matías Rossi, que venceu corrida em Interlagos na temporada 2022, conseguiu o melhor tempo no Q1 com 1m40s394. Ele já havia sido o mais veloz no treino de sexta-feira, com 1m40s250.

O companheiro de equipe de Matías, Gianluca Petecof também avançou. Ele fez o segundo melhor tempo.

Vencedor em Cascavel, Dudu Barrichello, também da Full Time, avançou ao Q2. O pai e colega, Rubens Barrichello, porém, não passou. “Torcendo para ele (Dudu) agora”, disse com sorriso no rosto apesar da própria classificiação ruim.

Matías Rossi acelera desde o início e garante melhor tempo também no Q2

O piloto argentino manteve o ritmo no começo do Q2, apostando em avançar para o top-6. A estratégia funcionou e Rossi seguiu ao Q3.

Enzo Elias (Crown Racing) acelerou para fazer o segundo melhor tempo. Bruno Baptista (RCM), Felipe Baptista (KTF Sports) e Ricardo Zonta (RCM) também avançaram. O sexto foi Gaetano Di Mauro, que poupou os pneus, mas conseguiu fazer o suficiente para disputar a pole.

Sem nenhum top-5 do campeonato, Matías Rossi faz primeira pole





A disputa pela pole representou o equilíbrio da maior modalidade do automobilismo brasileiro. Todos os participantes foram pilotos que estão abaixo da quinta posição no campeonato.

Melhor para Matías Rossi, que manteve o ritmo e fez grande volta para garantir a pole com 1m40s319. A volta foi perfeita com melhor tempo nos três setores da pista.

Grid de largada em Casvavel (PR)

Matías Rossi

Felipe Baptista

Gaetano Di Mauro

Ricardo Zonta

Enzo Elias

Bruno Baptista

Guilherme Sallas

Denis Navarro

Nelson Piquet Jr.





Felipe Massa

Dudu Barrichello

Lucas Foresti

Daniel Serra

Cacá Bueno

Gianluca Petecof

Rubens Barrichello

Sérgio Jimenez

Tony Kanaan

Diego Nunes

Rafael Suzuki

Átila Abreu

Thiago Camilo

Marcos Gomes

Júlio Campos

Gabriel Casagrande

Rodrigo Baptista

Ricardo Maurício

César Ramos

Allam Khodair

Lucas Kohl

Raphael Teixeira

