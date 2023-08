Matias Rojas vai a campo e pode retornar após 20 dias sem jogar no Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 20:37 Compartilhe

O Corinthians pode ter novidades para pegar o Coritiba neste domingo, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão. Após um silêncio ensurdecedor a respeito das suas condições de saúde, o paraguaio Matias Rojas voltou a treinar com o restante da equipe e pode ser opção para a equipe de Vanderlei Luxemburgo contra o rival paranaense.

Contratado junto ao Racing neste ano, Rojas mostrou ter sido um bom reforço para o Corinthians. Sua estreia diante do América-MG, foi bastante animadora. O paraguaio de 27 anos ostentou bastante visão de jogo e bons passes, o que acabou empolgando o torcedor alvinegro para o restante da temporada. Mas, junto com o bom futebol, a chegada de Rojas também vem acompanhada de incertezas.

Isso porque o meia não consegue ter uma sequência de jogos adequada em razão da sua condição física. Desde que chegou ao Parque São Jorge, foram apenas dois jogos realizados. No dia 15 de julho, contra o América-MG, e uma semana depois, no empate com o Bahia. Nas duas ocasiões, foi titular.

Em Salvador, teve uma entorse e um trauma no pé esquerdo. E, nesta sexta, Rojas completaria 20 dias longe dos gramados. O que gerou incômodo foi o silêncio de toda situação. O Corinthians nada divulgou neste período. O torcedor alvinegro ficou sem notícias, sem fotos e, principalmente, sem estimativa para o retorno do meia. Em suas redes sociais, Rojas postou uma foto em que aparece no CT Joaquim Grava de chuteiras nos pés para alívio da nação corintiana. Ele participou das atividades de campo reduzido de Luxemburgo e pode ganhar alguns minutos contra o Coritiba.

Se por um lado o treinador não sabe o quanto pode esperar de Rojas, Renato Augusto é nome certo para o embate. O camisa 8 é um dos principais jogadores alvinegros na temporada e deve ganhar minutos em campo, mas se resguardando visto que o time tem duelo decisivo com o São Paulo no meio de semana, pela Copa do Brasil.

E por falar no clássico paulista, o Corinthians anunciou que na terça-feira, véspera do duelo, fará um treino aberto para a torcida na Neo Química Arena. A ideia é trazer uma atmosfera de otimismo e confiança para os jogadores que estarão em campo no Morumbi, além de apoiar o time sub-20, que joga na sequência do treinamento. A equipe encara o Palmeiras precisando reverter uma desvantagem de 5 a 1 sofrida no jogo de ida na semifinal do Brasileirão da categoria.

