Mathias: dólar tende a avançar e curva inclinar com ideia de favoritismo de Trump

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2024 - 14:48 Para compartilhar:

Os mercados devem incorporar a perspectiva de vitória de Donald Trump na corrida à Casa Branca, que sai fortalecido do atentado contra o candidato republicano, nesta sábado, 13, na Pensilvânia, na avaliação de Alexandre Mathias, economista e estrategista-chefe da Monte Bravo Corretora.

Neste contexto, o dólar pode se fortalecer e haver aumento da inclinação da curva de juros devido ao maior risco fiscal, com menos impostos e o risco de inflação com a proposta de tributar as importações, em um eventual governo Trump, cita Mathias.

“As ações de empresas ligadas ao armamento, aos gastos militares e às farmacêuticas, isto é, big corporate tendem a ser favorecidas”, estima.

O economista da Monte Bravo ressalta que depois do desempenho desastroso do atual mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden, em debate na televisão recentemente, Trump já era franco favorito.

“Mas depois do atentado esse favoritismo vai aumentar ainda mais. A imagem de Donald Trump ensanguentado e de punho erguido na Pensilvânia contra o pano de fundo de uma bandeira americana sob o sol entrará instantaneamente para a história como um daqueles momentos que definem uma era”, menciona Mathias.