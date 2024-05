Matheuzinho treina e reforça o Corinthians em duelo decisivo da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/05/2024 - 14:45 Para compartilhar:

O técnico Antônio Oliveira recebeu uma boa notícia do departamento médico neste sábado. O lateral Matheuzinho treinou normalmente e está recuperado de uma entorse no tornozelo direito. O jogador esteve em campo pela última vez no dia 7 de maio, quando o Corinthians derrotou o Nacional-PAR por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

Apesar de estar para o duelo decisivo do Corinthians na Sul-Americana, contra o River Plate, do Uruguai, na terça-feira, às 19h, na Neo Química Arena, Matheuzinho deve ficar como opção no banco de reservas, já que Fagner é o titular da posição.

O clube informou também a evolução dos demais jogadores no DM. O lateral-esquerdo Diego Palacios (lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo) e o atacante Pedro Henrique (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) iniciaram a transição ao lado da comissão técnica.

Neste domingo, os atletas tiveram uma ativação física na academia e, em seguida, foram ao Campo 4 para um trabalho de força com o preparador físico Reverson Pimentel. Depois, o técnico António Oliveira dividiu os jogadores em quatro grupos: enquanto dois participavam de uma atividade tática de enfrentamento; os outros dois faziam uma movimentação ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações – estes, orientados pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni. As equipes se revezaram entre os dois exercícios.

A expectativa é que o Corinthians entre em campo com Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Fausto Vera) e Garro; Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley.

O Corinthians é o vice-líder do Grupo F da Copa Sul-Americana, com dez pontos, um a menos do líder Racing-URU. Caso vença o clube uruguaio, a equipe de António Oliveira garante a vaga direta para as oitavas de final da Sul-Americana.