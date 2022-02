Matheuzinho revela depressão durante passagem por Israel e celebra volta ao América-MG

Campeão Mineiro e Brasileiro da Série B pelo América-MG, o meia-atacante Matheusinho está de volta ao Clube. O atleta de 23 anos foi apresentado de forma oficial pelo Coelho antes do duelo contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro.

Revelado nas categorias de base do Coelho, Matheusinho retornou da sua passagem pelo futebol de Israel,. eleacertou o retorno em definitivo por três temporadas, com 70% dos direitos pertencendo ao Coelho.

Ele estava no Beitar, de Israel, desde setembro de 2020. Porém, o desejo de voltar para a casa pesou para que o atleta retornasse ao América para a temporada 2022, com a presença na Copa Libertadores como principal competição, além da Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e o Campeonato Mineiro. O jogador comentou os períodos de depressão que passou fora do país. Veja no vídeo acima.

-O ambiente que encontrei aqui está muito bom. O Clube também evoluiu em alguns aspectos desde a minha saída, o que é muito importante e acredito que também foi um diferencial para o América ter chegado no lugar que está- disse Matheusinho. Ele despistou sobre sua forma física, focando em dizer que irá buscar o melhoro do seu condicionamento.

-Vou trabalhar muito com os médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos para estar apto o mais breve possível. Quero estar à disposição para ajudar o América da melhor forma-complementou o meia-atacante.

Na primeira passagem pelo América, Matheusinho disputou 133 jogos e fez 15 gols. Ele subiu para a categoria profissional em 2016 e conquistou o título Estadual de 2016 e o Brasileiro da Série B em 2017.

Matheusinho assinou novo acordo com o Coelho por três temporadas-(Mourão Panda/América-MG)

