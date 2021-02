Matheus Reis acerta ida do Rio Ave para o líder Sporting nesta janela Atleta formado na base do São Paulo estava no Rio Ave desde 2018 e antecipa ida para os Leões após princípio de acordo para a próxima temporada. Técnico se mostra satisfeito

O lateral esquerdo Matheus Reis chega para reforçar o Sporting nesta reta final de temporada. O brasileiro que estava no Rio Ave desde 2018 antecipou sua ida para os Leões por empréstimo, mas o atleta tem um acordo com o clube pelos próximos quatro anos. Após a vitória contra o Benfica, o técnico Rúben Amorim comentou sobre a chegada do jogador.

– É um jogador que pode jogar como zagueiro e como lateral. É um atleta jovem com muito futuro, como se enquadra na nossa ideia. Sabemos que está há muito tempo sem jogar, mas vamos prepará-lo da melhor maneira.

Reis foi formado pelo São Paulo e terá uma grande chance de se destacar no futebol europeu no Sporting. O clube é o líder do Campeonato Português faltando uma rodada para o encerramento do primeiro turno, mas também está classificado para a final da Taça da Liga.

