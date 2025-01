Matheus Régis faz o gol mais rápido, Guarani vence Noroeste por 2 a 0 e lidera o Grupo B

Com um gol de Matheus Régis aos 49 segundos de jogo, o mais rápido até agora no Campeonato Paulista, o Guarani venceu o Noroeste por 2 a 0, neste domingo à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela quarta rodada. O outro gol foi anotado na etapa final por João Marcelo, destaque do time na Copa São Paulo de Juniores.

Esta vitória reabilitou o Guarani da derrota por 1 a 0 para o São Paulo no meio da semana, no MorumBis, e o deixou com sete pontos, na liderança do Grupo B, à frente do Santos (4), Red Bull Bragantino (3) e Portuguesa (2).

Na sua volta à elite do Estadual, o Noroeste sofreu sua primeira derrota. Tem agora cinco pontos e divide com o Novorizontino a vice-liderança do Grupo C, liderado pelo São Paulo (7) e que tem o Água Santa na lanterna (3).

Neste domingo, o visitante deu a saída de bola e logo conseguiu um escanteio, mas se descuidou na marcação e sofreu um contragolpe fatal. O Guarani subiu em velocidade e João Victor fez o último passe para a finalização de Matheus Régis, antes do primeiro minuto.

A vantagem deu tranquilidade ao Guarani, que aproveitou os momentos na frente pra tentar o segundo gol. Quase chegou com João Marcelo. Mas, aos poucos, o Noroeste equilibrou as ações e nos últimos minutos finalizou duas vezes com perigo para as defesas de Gabriel Mesquita.

No segundo tempo, o Guarani voltou de novo na pressão e quase ampliou no primeiro minuto, em três chutes seguidos. No último, Mateus Sarará chutou forte e Felipe Alves fez grande defesa.

O segundo gol saiu aos 12 minutos, logo em seguida a uma parada para três alterações do Noroeste. Enquanto a defesa se organizava em campo, a bola foi levantada na área, Matheus Régis ajeitou no peito e João Marcelo chutou devagar e desviou do goleiro: 2 a 0.

Depois disso, o Noroeste não mais se encontrou em campo. Sem conseguir trocar passes, também não chegou a ameaçar o gol adversário. O Guarani manteve o controle da bola e administrou bem a vantagem e sua segunda vitória em casa. Na estreia, bateu o Botafogo também por 2 a 0.

Pela quinta rodada, o Guarani vai atuar fora diante do Mirassol, quarta-feira às 18h30, enquanto o Noroeste volta a jogar em Bauru, desta vez diante da Inter de Limeira, quarta, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 X 0 NOROESTE

GUARANI – Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael (Caio Dias) e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará (Geovane) e Isaque (Daniel Henrique); Matheus Régis, João Marcelo (Deni Junior) e João Victor. Técnico: Maurício Souza.

NOROESTE – Felipe Alves; Cicinho (Renan Araújo), Rodolfo Filemon (Diego Maia), Carlinhos e Maycon; Maykon, Matheus Blade (Jonatas Paulista), Dudu Miraíma e Denner (Jenison); Thiago Lopes (Luiz Thiago) e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

GOLS – Matheus Régis, a 49 segundos do primeiro tempo. João Marcelo, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mateus Sarará e Raphael Rodrigues (Guarani); Denner (Noroeste).

ÁRBITRO – Guilherme Maciel da Silva e Rosário.

RENDA – R$ 78.095,00.

PÚBLICO – 3.096 torcedores.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).