Matheus Pato estreia com vitória pelo Borneo FC e mostra otimismo para a temporada Jogador elogiou a atuação do seu time e disse que vitória por 1 a 0 poderia até ser maior

O atacante Matheus Pato estreou com vitória em jogos oficiais pelo Borneo FC, da Indonésia. Nesta terça-feira, a nova equipe do brasileiro bateu o Madura United por 1 a 0 e começou bem a Copa do Presidente. O jogador revelado pelo Fluminense comentou a estreia com o pé direito.





– Fizemos uma boa partida. Tivemos outras chances e poderíamos ter construído uma vitória até mais elástica. Vencer seu primeiro jogo por uma equipe é sempre importante. Tenho uma expectativa bastante otimista a respeito dessa temporada e ter iniciado bem me deixa muito satisfeito – disse.

A liga nacional deve ter sua abertura na segunda metade de julho, uma semana após o fim da Copa do Presidente. Com contrato até meados de 2023 com o clube asiático, Matheus espera levantar o primeiro troféu que disputará.

– Inegavelmente seria muito importante para todos os jogadores que chegaram agora no grupo. Carimbar sua passagem por um clube com um título é um diferencial. Estamos inteiramente focados em vencer essa copa – encerrou

