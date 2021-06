Matheus Pato celebra boa base na Coreia do Sul: ‘Venho trabalhando firme para colher esses frutos’ Pela segunda vez na temporada o jogador foi eleito craque da partida atuando pelo Daejeon Citizen e também entrou na seleção da rodada da K-League 2

Autor do gol da vitória do Daejeon Citizen sobre o Seoul E-Land por 1 a 0 no último fim de semana, o atacante Matheus Pato comemorou não apenas o triunfo de seu time. Pela segunda vez na temporada o jogador foi eleito craque da partida e também entrou na seleção da rodada da K-League 2. O acreano falou sobre sua boa fase.

– Venho trabalhando firme para colher esses frutos. Meu objetivo principal é ajudar o Daejeon a ser campeão da liga e para isso meus gols são muito importantes. Fico bastante feliz por estar me destacando e ao mesmo tempo contribuindo para o sucesso da minha equipe no campeonato – afirmou.

O gol de Matheus valeu também a retomada da liderança da K-League 2 pelo Daejeon. Após 14 rodadas, o time do brasileiro lidera com 24 pontos, um a mais que o Jeonman Dragons. Para o ex-atleta do Fluminense, seguir na primeira colocação tem um efeito psicológico positivo no grupo de jogadores.

– É essencial continuarmos na ponta não apenas pela questão matemática. Estar na frente nos deixa mais confiantes e isso acaba interferindo até mesmo na forma de atuar dos mais jovens – definiu.

