Matheus Pato acerta com o Jiangxi Beidman, da China Após passagem pela Coreia do Sul, atleta brasileiro irá atuar na China

Vindo de uma boa temporada no Daejeon Citizen da Coreia do Sul, o atacante Matheus Pato está a uma assinatura de ser oficializado como novo jogador do Jiangxi Beidman, da China. Segundo o seu empresário, Rodrigo Melo, a negociação está definida. Para ser concretizada, é necessário apenas aguardar as festas do Ano Novo Chinês se encerrarem. Rodrigo conta os detalhes do negócio.

– Está tudo acertado. Nós já entramos em acordo com os representantes do clube. O contrato será de dois anos e o atleta está muito satisfeito por jogar em um país que a cada ano atrai mais as atenções para o seu futebol – declarou.

Depois de passar por Portugal, Eslováquia e Coreia, Matheus chega à China amadurecido. Animado por atuar no país asiático cujo futebol mais cresceu nos últimos tempos, o ex-jogador do Fluminense fala sobre a sua alegria em dar mais um passo importante na carreira.

– Tive boas passagens em todos os centros em que atuei. Minha expectativa é muito grande em ter um ótimo desempenho também na China. Quero ajudar o Jiangxi a realizar uma grande campanha e obter o acesso para a Super Liga Chinesa – finalizou.

