Matheus Nunes escolhe servir Portugal ao invés do Brasil: ‘Serei mais feliz aqui’ Meia do Sporting havia sido convocado por Tite para vestir a camisa da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas optou por não se apresentar

Matheus Nunes, que havia sido convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, optou por vestir a camisa de Portugal. O meia do Sporting aguarda por uma chance com a equipe de Fernando Santos para os jogos do próximo mês de outubro.

– Conversei com os dois treinadores e após pensar muito com a minha família, decidi vestir a camisa da seleção portuguesa. Serei mais feliz aqui. Foi a decisão mais difícil que tomei em minha carreira. Cheguei em Portugal aos 13 anos e me sinto português.

O jovem afirmou que sentiu orgulho ao ser chamado para a Seleção Brasileira para a disputa dos jogos diante de Chile, Argentina e Peru. No entanto, Matheus Nunes preferiu não se apresentar ao chamado de Tite, pois perderia a chance de vestir a camisa de Portugal.

Em outubro, Portugal irá realizar um amistoso contra o Qatar, país sede da próxima Copa do Mundo, além de disputar jogos contra Luxemburgo e Irlanda visando garantir uma vaga no próximo Mundial.

