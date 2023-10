Matheus Mazzafera deixa famosos em saia justa com pergunta sobre pronomes: ‘Faltei à aula’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2023 - 0:26 Para compartilhar:

Matheus Mazzafera viralizou na noite dessa sexta-feira, 20, com um vídeo deixando celebridades e influenciadores em situação constrangedora. Em um evento, o influenciador resolveu testar os conhecimentos dos famosos perguntando-os quais seriam seus pronomes, mas muitos não souberam responder.

Os pronomes são utilizados para se referir corretamente às pessoas, de acordo com o gênero (feminino, masculino ou neutro) com o qual se identificam. Eles variam entre ela/dela, ele/dele e, no caso de pessoas não-binárias, pode-se adotar o pronome neutro, com elu/delu, por exemplo.

O vídeo de Mazzafera reuniu um compilado de respostas hilárias. Alguns dos entrevistados confundiram “pronomes” com “sobrenomes” ou “apelidos”, como fizeram Camila Loures — que respondeu “Camis, Cacá, Cá” — e Amanda Meirelles — que respondeu “Amandinha, Mands”.

Outros improvisaram: Val Marchiori respondeu “Hello, ‘Alouca'”, Gabi Martins respondeu “Atlético Mineiro”, Tierry respondeu “Corinthians” e Mileide Mihaile respondeu “Valente”.

Kerline e Biel quase acertaram. Enquanto a ex-BBB declarou estar “numa pegada muito cis”, referindo-se à cisgeneridade — quando uma pessoa se identifica com o gênero atribuído no nascimento —, o cantor disse ter “faltado às aulas de português”, mas acertou um pronome (apesar de não ser o seu) quando respondeu “ela”.

Julia Puzzuoli e Mônica Salgado foram as únicas que responderam corretamente. Assista:

