Matheus Martins marca dois e Brasil goleia Equador em torneio Sub-20 Seleção não teve dificuldades para vencer os adversários por 4 a 1, nesta sexta-feira

Após estreia com goelada sobre o Paraguai, o Brasil atropelou mais uma vez no Torneio Internacional Sub-20 nesta sexta-feira. No estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Brasil bateu o Equador, por 4 a 1. Os gols brasileiros foram marcados por Matheus Nascimento, Kayky e Matheus Martins (2). Cuero diminuiu para os adversários.





GOL RELÂMPAGO

Com apenas 32 segundos de jogo o Brasil já havia aberto o placar. Após boa troca de passes no meio, Matheus Nascimento foi lançado à frente e tocou na saída do goleiro para colocar a Seleção à frente. Aos 20′, Andrey lançou Matheus Martins, que sozinho colocou no canto do arqueiro equatoriano para ampliar o marcador.

MATHEUS MARTINS DE NOVO

Assim como na primeira etapa, o Brasil marcou um gol logo no início do segundo tempo. Com apenas um minuto, Matheus Martins roubou uma bola no ataque, avançou e tocou por baixo das pernas do goleiro. Aos 25′, o Equador conseguiu diminuir o placar. Kayky Fernandes falhou na defesa, Cuero roubou a bola e chutou no canto Mycael.

VIROU GOLEADA

Um minuto após sofrer o gol, a Seleção Brasileira se recuperou e marcou o quarto. Matheus Martins, tocou na esquerda para Juninho, que cruzou pé de Kayke para completar para o fundo das redes. Com o resultado, o Brasil se distancia ainda mais na liderança, com seis pontos e nove gols marcados. No próximo domingo, a Seleção encara o Uruguai, às 20h30.

