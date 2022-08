Matheus Martins fala sobre sua fase pelo Fluminense nos últimos jogos: ‘Estou me sentindo à vontade’

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 20:44 Compartilhe

Após a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá pelo Brasileirão, o atacante Matheus Martins destacou a briga da equipe pelo título e falou sobre seu crescimento nos últimos jogos sob o comando de Fernando Diniz.

– Fizemos nosso papel em casa que era vencer. Essa vitória é importante para a gente se manter na parte de cima. Estou me sentindo mais à vontade dentro de campo e espero dar continuidade ao trabalho.

+ Veja e simule a tabela do Brasileirão



O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão no próximo dia 14, contra o Internacional, fora de casa. A equipe tricolor está em 3° lugar com 38 pontos, a sete do líder Palmeiras.

E MAIS:

E MAIS: