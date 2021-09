Matheus Martins e Alexsander, do Fluminense, comemoram convocações para Seleção sub-18 Joias de Xerém vão participar de período de treinamentos e desfalcam o Flu na última rodada do Brasileirão Sub-20

O volante Alexsander e o atacante Matheus Martins, do Fluminense, foram convocados pela Seleção Brasileira Sub-18 para período de preparação na Granja Comary, entre os dias 4 e 12 de outubro. Os treinos visam o Torneio Sul-Americano Sub-20 em 2023, que garante vaga na Copa do Mundo da categoria. Nas redes sociais, a dupla celebrou:

– Sempre uma honra – escreveu Matheus Martins, que já foi chamado por Tite para treinar com a Seleção principal e é presença frequente na base.

– Grato a Deus por mais uma convocação – comemorou Alexsander, que vai para a segunda convocação.

! Matheus Martins e Alexsander foram chamados para um período de preparação com a Seleção Brasileira sub-18. Parabéns, #MlksDeXerém! Saiba mais em nosso site oficial >> https://t.co/AjlGrMQHfL pic.twitter.com/dgHyrcGoEa — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 24, 2021

Com isso, a dupla vai desfalcar o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Grêmio no dia 10. Restam três rodadas para o fim desta fase e o Tricolor está em 11º lugar com 23 pontos, dois arás do G-8, zona de classificação para as quartas de final. Ao site oficial, o vice da base, Rui Reisinger, exaltou os jovens.

– Temos um trabalho consolidado em Xerém, comandado pelo nosso diretor executivo Antônio Garcia, que vem rendendo bons frutos para o futuro do Fluminense e do futebol brasileiro. Sempre ficamos felizes quando nossos jogadores são convocados para representar as cores do nosso clube na Seleção Brasileira. As convocações fazem parte do aprendizado e do desenvolvimento dos atletas – disse.







