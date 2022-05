Matheus Martins destaca mérito de Hugo em defesa e exalta apoio da torcida do Fluminense em derrota Jovem entrou bem no segundo tempo, mas perdeu uma chance e o Flu acabou perdendo o clássico no Maracanã

Depois de marcar três gols na goleada na Sul-Americana, Matheus Martins foi acionado novamente por Fernando Diniz e entrou no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota do Fluminense para o Flamengo por 2 a 1. Ele substituiu Wellington aos 19 minutos do segundo tempo e teve uma grande oportunidade, mas foi parado por Hugo Souza, o destaque da noite.





– Foi um lance muito rápido, eu tinha acabado de entrar no jogo. O Ganso me achou, fiz a infiltração e bati cruzado, mas o Hugo foi bem. Mérito dele. Agora é seguir trabalhando para conquistarmos grandes coisas esse ano – avaliou o jogador após a partida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a tabela da Série A do Brasileirão

​Mesmo com a derrota, a torcida terminou a partida cantando “time de guerreiros” para a equipe. Com o resultado, o Flu cai para 12º, com 11. Agora, por conta da Data Fifa, o time terá a semana livre de treinamentos antes da nona rodada. No domingo, às 11h, o Fluminense enfrenta o Juventude fora de casa.

– Sim, a torcida apoiou a gente até o final. Fizemos um grande jogo, lutamos até o final. Quase empatamos, mas agora é seguir trabalhando com os pés no chão e humildade para seguir na parte de cima da tabela – afirmou o jovem ainda na zona mista.

E MAIS: